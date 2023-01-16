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НовостиОбщество16 января 2023 8:49

На острове Голодном в Волгограде проложили воздуховоды для «активного ила»

Продолжается модернизация городских очистных сооружений
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
На Голодном строят новый блок. Фото: мэрия

На Голодном строят новый блок. Фото: мэрия

В Волгограде продолжается строительство нового блока биологической очистки для очистных сооружений на острове Голодном, которые обслуживают шесть районов города. Подрядчик уже завершил прокладку более километра воздуховодов от станции к аэротенкам, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации Волгограда.

Новый блок на Голодном строят на средства проекта «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология». Уже готово здание воздуходувной станции производительностью до 1600 кубометров воздуха в секунду, смонтировали модули энергоснабжения, по большей части готовы и аэротенки. Новые воздуховоды позволят обеспечить «активный ил», который очищает стоки, необходимым для них воздухом. Также на острове прокладывают новые линии электроснабжения.

Впереди строительство станции микрофильтрации и бассейнов для очистки стоков от химических примесей, которые содержатся в стиральных порошках и прочей бытовой химии. Также на Голодном построят илоуплотнители и насосные станции. Когда все это заработает, вода в Волге должна стать чище.