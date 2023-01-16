Волгоградское УФАС накажет 13 заказчиков за срыв контрактов на школьные обеды

Школьники могли остаться без обедов. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Антимонопольщики уличили 13 муниципальных заказчиков из Среднеахтубинского района Волгоградской области в нарушении сроков подписания контрактов с победителем закупок на поставку горячих обедов в школы. Оформление документов затянули на две недели, что могло оставить учеников без питания, сообщили сайту volgograd.kp.ru Волгоградском УФАС России.

Как рассказали в ведомстве, предприниматель направил 9 января 2023 года 13 жалоб на действия заказчиков по закупке услуг бесплатного горячего питания для школ Среднеахтубинского района. Контракты, победителем которых стал ИП, должны были подписать еще 26 декабря прошлого года, но директора школ этого так и не сделали.

Объяснили это тем, что не смогли проверить добросовестность бизнесмена. Но эти доводы в УФАС не приняли, 13 заказчикам выдали предписания об устранении нарушений.