Каток в Комсомольском саду открылся в Волгограде

Каток открылся в Комсомольском саду. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В середине января 2023 года в парке Комсомольский сад в Волгограде открылся ледовый каток. Площадь льда около 600 квадратных метров, работать он будет по погоде, сообщили сайту volgograd.kp.ru организаторы.

Время работы катка в Комсомольском саду в Волгограде – ежедневно с 10.00 до 20.00. Сколько стоит покататься на коньках 100 рублей без ограничения по времени. Прокат коньков также стоит 100 рублей.

Кроме того, детвора бесплатно может прокатиться с горки над Резиденцией деда Мороза в любое время. Скатиться можно даже взрослым. Остается дождаться, когда снега станет больше, тогда в Комсомольском саду заработает прокат беговых лыж.

Также на Старый Новый год заработал каток в Родниковой долине. Открылись и еще несколько ледовых площадок и тюбинг горок. Смотрите все ледовые катки и горки Волгограда и Волжского 2022-2023: адреса, график, цены.