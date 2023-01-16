74% волгоградцев хотят освоить новую профессию в 2023 году

Волгоградцы мечтают сменить не только работу, но и профессию. Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Волгоградцы больше других россиян хотят сменить направление работы и освоить новую профессию в 2023 году. Об этом заявили 74% соискателей, при этом в топе направлений деятельности у жителей Волгоградской области ИТ-сфера и управление проектами, сообщили сайту volgograd.kp.ru в службе исследований hh.ru по итогам опроса.

У волгоградцев желание перемен в профессиональной деятельности гораздо выше, чем у других россиян. В среднем по стране сменить профессию хотят 54% участников опроса. При этом 43% респондентов уверены, что хотят это сделать, 32% - скорее да, чем нет. Чаще других готовы к смене направления госслужащие, работники сферы безопасности и транспорта/логистики.

Затруднились с ответом 9% респондентов. Не готовы менять профессию лишь 17% волгоградцев, хотя и среди них большая часть сомневается. Чаще всего однозначно не планируют менять направление специалисты по управлению персоналом (26%), маркетологи (23%) и специалисты по закупкам (22%).

Сфера IT привлекает 23% желающих сменить профессию волгоградцев, причем во всех возрастных категориях. При этом соискатели понимают, что начинающему специалисту даже в этой сфере будут платить в разы меньше, чем опытному. 14% жителей региона интересует управление проектами. При этом 9% опрошенных хотели бы освоить бухгалтерию или финансовую деятельность.