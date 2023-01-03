В Волгограде почти 5000 героев «встанут» в строй «Моста памяти»

Одной из точек "Моста памяти" станет "Мать-родина" Фото: Иван ВИСЛОВ

Около 5000 писем, фотографий и историей прислали жители России для патриотического проекта «Мост памяти». Акция пройдет в дни празднования Сталинградской Победы.

Как рассказали сайту в администрации Волгоградской области, проект по увековечиванию героев организовали «Бессмертный полк» Агентство по проведению культурно-массовых мероприятий Волгоградской области и АНО «Связь времен». Письма о своих героях присылали жители всей страны, чьи родные принимали участие в сражении на Волге, а также школьные, поселковые, краеведческие музеи. При этом сбор историй не закончился, их по-прежнему можно прислать на адрес geroi-stalingrada@mail.ru.

Фотографии и фронтовые весточки войдут в проект «Мост памяти». 1 и 2 февраля пройдет видеоинсталяция, ее своеобразными экранами станут скульптура «Родина-мать зовет!», здание железнодорожного вокзала «Волгоград-1», мельница Гергардта, здание музея-панорамы «Сталинградская битва», Аллея Героев. На объектах будут транслироваться архивные материалы, письма, рисунки, фотографии. А в 20.00 1 и 2 февраля во время минуты молчания все локации акции соединятся световыми лучами, образовав мост памяти. Художественным руководителем проекта стал народный артист СССР Юрий Башмет.