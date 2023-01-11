«Ротор» на первом сборе сыграет с «Ахматом» и «Динамо»

Фото: СК "Ротор"

«Ротор» 11 января вышел из отпуска, в среду у команды должно начаться углубленное медицинское обследования. И сегодня же волгоградский клуб определился, с кем сыграет на первом сборе.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе «Ротора», в Ессентуках «сине-голубые» проведут 2 матча. 20 января подопечные Алексея Стукалова встретятся со второй командой грозненского «Ахмата», на 24 января запланирован спарринг с махачкалинским «Динамо». Сам сбор в Ессентуках у «Ротора» начнется 14-го числа.

Всего у волгоградской команды в рамках подготовки к весенней части сезона Второй лиги будет 3 сбора. Первый продлится до 24 января. С 28 января по 10 февраля «Ротор» будет тренироваться в Крымске, с 15 по 27 февраля - в Кисловодске.