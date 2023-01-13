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НовостиПроисшествия13 января 2023 10:08

Безработная волгоградка украла 78 тысяч с чужой карты на таблетки от головы

Полицейские задержали подозреваемую
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Подруга сняла все деньги с чужой карты.

Подруга сняла все деньги с чужой карты.

Фото: Наталия НЕЧАЕВА

44-летняя волгоградка пришла в полицию с рассказом, что после совместного застолья с подругой лишилась крупной суммы денег. Она дала свою банковскую карту знакомой, чтобы та купила таблетки от головной боли, а после обнаружила, что со счета списали более 78 тысяч рублей. Подозреваемую в краже уже задержали, сообщили сайту volgograd.kp.ru в ГУ МВД России по Волгоградской области.

- 21-летняя неработающая, ранее судимая за кражу жительница Волгоградской области созналась в содеянном, - рассказали в полиции.

По словам женщины, она сняла деньги с чужой карты и потратила их на себя. Теперь головная боль ей точно обеспечена. За кражу подозреваемой грозит реальный срок.