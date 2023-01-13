В Волгограде подъезд оборудуют пандусом для инвалида по решению суда

Многоэтажку должны оборудовать пандусом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгограде по иску прокуратуры суд обязал оборудовать подъезд многоквартирного дома на улице Еременко в Краснооктябрьском районе пандусом для инвалида I группы. 60-летний мужчина был лишен возможности попасть из дома на улицу и обратно в квартиру, сообщили сайту volgograd.kp.ru в прокуратуре Волгоградской области.

После жалобы 60-летнего волгоградца, прокуратура подала иск в защиту прав инвалида. По закону, районные власти должны обеспечить этой категории горожан беспрепятственный доступ к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур. Суд иск прокурора удовлетворил. После вступления решения в силу ведомство проконтролирует его исполнение.