Зеленый горошек поможет волгоградцам защититься от рака

Самый вкусный горошек делают в июне-июле. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Санитарные врачи рассказали волгоградцам о пользе зеленого горошка и дали рекомендации, как его правильно выбирать. Этот обязательный ингредиент салата «Оливье» богат пищевыми волокнами, в нем много растительного белка и витаминов. А еще горошек поможет защититься от рака – содержащиеся в нем полифенолы снижают риск развития онкологических заболеваний, сообщили сайту volgograd.kp.ru в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области.

Содержащиеся в зеленом горошке пищевые волокна помогают работе кишечника и нормализуют кишечную флору. В составе есть витамины А, С, К, B9, B1 и микроэлементы - магний, фосфор, калий, марганец и железо. Что касается полифенолов, то в стакане гороха их около 10 мг. Согласно исследованиям, всего 2 миллиграмма вещества значительно уменьшают риск возникновения рака. Но все же увлекаться горошком не стоит, если не хотите набрать вес. Он хоть и низкокалорийный, но содержит крахмал, который превращается в глюкозу.

По ГОСТу в консервированном горошке массовая доля гороха должна быть не менее 60%. Вода, соль и сахар – больше в правильном горошке ничего быть не должно. При выборе обратите внимание также на дату изготовления. Самый вкусный горошек делают в июне-июле. И, конечно, на жестяной банке и крышке не должно быть следов ржавчины и вздутия.