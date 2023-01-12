Отключат электричество 13 января в двух районах Волгограда

Энергетики продолжают плановые работы. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В канун Старого Нового года тысячи жителей Волгограда на несколько часов останутся без света и привычных современных удобств. Энергетики в мороз продолжают плановые работы на электросетях. В зону отключений электричества 13 января 2023 года попадет большой массив частного сектора и несколько многоэтажек в Кировском и три улицы на Тулака в Советском районе Волгограда, сообщили сайту volgograd.kp.ru в компании «Россети Юг».

Отключения в пятницу 13-го в Кировском пройдут в три этапа. С 9.00 до 16.00 обесточат три дома на улицах Армавирской, 15а и 17, и Шумилова, 16. Всего на пару часов - с 10.00 до 12.00 – среди коммунальных страдальцев окажутся жители следующих улиц: ул. Алычевая, №21-43 и 14-52, 47-57, ул. Абрикосовая, №8-46, ул. Анисовая, №1-45, 2-48, ул. Апельсиновая, №5, 9-27, 4-22, 31-47 и 28-48, ул. Бытовая, 1, 2, ул. Катальповая, №3-19, 8-24, 27-47, 46-50, ул. Каштановая, №7-23, 6а-28а, 29-47, 32-50, ул. Лавровая, 8, ул. Лимоновая, №9-13, 19-35а, ул. Окружная, №11, 25-33, 26-42, ул. Сокольниковская, 1, ул. Тутовая, №1-23, 6-28, 27-47, ул. Шелковичная, №24-28, 34-36. С 12.00 до 16.00 локальный блэкаут объявят в домах по адресам: ул. Кипарисовая, №8-16, ул. Тростниковая, №13-27 и 14-32.

В Советском районе света не будет весь день – с 9.00 до 17.00 – по адресам: ул. К. Маркса, 13-19, ул. Авиаторская, 3, ул. Туркменская, 15.