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НовостиОбщество12 января 2023 11:52

На юге Волгограда предприятие сбросило отходы нефтепереработки на почву

Ущерб природе составил 900 тысяч рублей
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Отходы вылили на землю. Фото: Росприроднадзор

Отходы вылили на землю. Фото: Росприроднадзор

В Красноармейском районе Волгограда произошло загрязнение почвы отходами нефтепереработки. Сброс на землю зафиксировали вблизи ООО «Экойл». На предприятии нашли многочисленные нарушения, сообщили сайту volgograd.kp.ru в Росприроднадзоре.

- Проверка предприятия выявила многочисленные нарушения, а также причастность компании к инциденту, - рассказали в ведомстве.

В ходе проверки специалисты ЦЛАТИ взяли пробы загрязненной нефтью почвы. Как показала экспертиза, содержания нефтепродуктов в земле оказалось превышено в 16 раз. Сумма ущерба природе составила 900 тысяч рублей. Теперь решение за правоохранительными органами, куда Росприроднадзор передал все материалы.