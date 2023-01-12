На юге Волгограда предприятие сбросило отходы нефтепереработки на почву

Отходы вылили на землю. Фото: Росприроднадзор

В Красноармейском районе Волгограда произошло загрязнение почвы отходами нефтепереработки. Сброс на землю зафиксировали вблизи ООО «Экойл». На предприятии нашли многочисленные нарушения, сообщили сайту volgograd.kp.ru в Росприроднадзоре.

- Проверка предприятия выявила многочисленные нарушения, а также причастность компании к инциденту, - рассказали в ведомстве.

В ходе проверки специалисты ЦЛАТИ взяли пробы загрязненной нефтью почвы. Как показала экспертиза, содержания нефтепродуктов в земле оказалось превышено в 16 раз. Сумма ущерба природе составила 900 тысяч рублей. Теперь решение за правоохранительными органами, куда Росприроднадзор передал все материалы.