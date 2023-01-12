Ордена Мужества передали семьям еще 10 погибших в СВО волгоградцев

Еще 10 волгоградских героев награждены посмертно. Фото: музей-заповедник «Сталинградская битва»

В Волгограде 12 января 2023 года родным и близким погибших в ходе специальной военной операции на Донбассе героев передали ордена Мужества. Посмертно к высоким наградам представлены 10 бойцов. Передали ордена семьям волгоградских военных зам. военкома региона полковник Сергей Юдин и председатель комитета по делам национальностей и казачества Эдуард Давыдовский. Скорбная церемония прошла в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва», сообщили сайту volgograd.kp.ru в музее-заповеднике.

К ордену Мужества посмертно указом президента представлены погибшие при выполнении воинского долга в зоне СВО сержанты Денис Ярошенко, Александр Меньшиков и Иван Черников, младшие сержанты Тимур Сариев, Артем Шмелев и Михаил Чернухин. Высоких наград также удостоены два ефрейтора – Эдуард Буланов и Илья Шкурин, рядовые Владислав Иванов и Андрей Черничкин.

«Комсомольская правда» выражает глубокие соболезнования все родным и близким погибших в зоне спецоперации воинов.