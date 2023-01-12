Волгоградское УФАС внесло в черный список тамбовскую компанию, сорвавшую капремонт 27 домов

К ремонту 7 домов подрядчик так и не приступил. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Волгоградское УФАС внесло в «черный список» тамбовскую компанию, которая сорвала капремонт 27 домов в Волгограде и Михайловке. ООО «Тамбовская строительная компания» теперь значится в реестре недобросовестных подрядчиков и три года не сможет заключать контракты на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, сообщили сайту volgograd.kp.ru в Волгоградском УФАС России.

Внести строительную компанию в черный список антимонопольщикам четыре раза предлагал региональный фонд капремонта. К ремонту 7 домов строители вообще не приступали. На капремонт еще 20 домов договоры заключили в феврале 2022 года, но заменой системы отопления компания не занималась, хотя и получила более 59 миллионов рублей аванса.

Свое бездействие подрядчик объяснял тем, что выполнению работ препятствуют собственники, но доказательств этому не предоставил. Ссылались строители и на недобросовестных субподрядчиков. Вот только по закону ответственность за действия субподрядной организации подрядчик несет сам.