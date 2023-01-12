Пассажирка пострадала в ДТП с автобусом и маршруткой на юге Волгограда

Женщину увезли с места ДТП в больницу. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

ДТП с автобусом и маршруткой случилось вечером 11 января на юге Волгограда. На остановке на улице 40 лет ВЛКСМ в Красноармейском районе столкнулись «ЛИАЗ» и «Ситроен». В больнице оказалась 27-летняя пассажирка маршрутки, сообщили сайту volgograd.kp.ru в главке МВД России по Волгоградской области.

- В результате ДТП находящаяся в салоне микроавтобуса 27-летняя пассажирка с ушибами госпитализирована, - рассказали в полиции.

По предварительным данным, 49-летний водитель автобуса не рассчитал безопасную дистанцию и врезался в стоящий на остановке «Колхозный рынок» микроавтобус.