Волгоградских военных для защиты от ОРВИ кормят луком и чесноком

Военным добавили витаминов для защиты от простуды и вирусов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чтобы военнослужащие Волгоградского гарнизона Южного военного округа (ЮВО) не подхватили ОРВИ и простуду, в соединениях и воинских частях ввели дополнительные меры профилактики. В медпунктах создали запас витаминов и дезинфицирующих средств, а в меню военных для защиты от вирусов добавили овощные салаты, лук и чеснок, сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ЮВО.

Чтобы не допустить распространение сезонных вирусов и простуды, помещения в частях проветривают семь раз в сутки, пока сами военные на зарядке и в столовой, на занятиях или на вечерней прогулке. Военнослужащих регулярно осматривают медики.