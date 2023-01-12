Научно-популярный молодежный туризм будет развивать Волгоградская область

Молодежи предложат новые познавательные турмаршруты. Фото: Александр ГЛУЗ

В 2023 году в Волгоградской области разработают новые турмаршруты для молодежи. В объявленное президентом РФ Десятилетие науки и технологий в регионе планируют развивать научно-популярный туризм. Юному поколению предложат посетить научные и научно-технические базы, чтобы определиться с выбором профессии, сообщили сайту volgograd.kp.ru в комитете экономической политики и развития Волгоградской области.

Проект «Город открытий» включает несколько образовательно-туристических маршрутов, которые позволят молодым людям побывать в вузах, высокотехнологичных компаниях и корпорациях. Плюс к этому в Волгоградской области запустят конкурс по разработке научно-популярных турмаршрутов и экспедиций по региону.

На сегодня тем, кто путешествует с научно-познавательной целью, регион предлагает 14 объектов, среди которых не только музеи, ботанический сад и планетарий, но и лаборатории и научные центры вузов.