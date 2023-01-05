Авиасообщение между Волгоградом и Астраханью возобновилось с 5 января

Из волгоградского аэропорта открылись рейсы в Астрахань. Фото: Екатерина СИМОХИНА

С 5 января у волгоградцев появился еще один вариант, как добраться в Астрахань. Кроме автомобиля, автобуса и поезда теперь можно выбрать самолет. Международный аэропорт Волгограда объявил о возобновлении авиасообщения между Волгоградом и Астраханью. Самолет в соседний город летит 2 часа 10 минут. Учитывая, что в аэропорт нужно приезжать заранее, полет сэкономит пассажирам не так много времени.

Рейсы в Астрахань из Волгограда и обратно выполняет авиакомпания ЮВТ Аэро. Летают самолеты 2 раза в неделю, по вторникам и четвергам. Пока рейсы расписаны до 23 марта, билеты можно купить на сайте перевозчика.

Обойдется перелет в один конец в 3059 рублей. По этому тарифу можно взять с собой ручную кладь до 5 кг и багаж до 10 кг.