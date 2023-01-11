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НовостиОбщество11 января 2023 11:44

Крещенские купания в Волжском пройдут на городском пляже

В Волгоградской области уже идет подготовка к празднику Крещения
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
В регионе уже готовятся к Крещению.

В регионе уже готовятся к Крещению.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В городе Волжском Волгоградской области уже начали готовиться к празднику Крещения. Иордань для крещенских купаний по традиции сделают на городском пляже. Здесь 19 января 2023 года в 12.00 состоится водосвятный молебен. Священники Волжского благочиния совершат чин Великого освящения воды. Пока же на пляже оборудуют прорубь для омовений, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации Волжского.

- Планируется, что на пляже будут оборудованы специальные места для омовений, а также будут установлены палатки для переодевания, - рассказали в мэрии.

У иордани на городском пляже Волжского организуют дежурство спасателей, следить за порядком будут полицейские. Дорожки и подъезды к пляжу очистят от снега и наледи. В общем, условия для крещенских омовений будут комфортными. В прошлом году для волжан на пляж ходил автобус №40к от площади Строителей. Скорее всего, в этом году будет так же.