Крещенские купания в Волжском пройдут на городском пляже

В регионе уже готовятся к Крещению. Фото: Олег УКЛАДОВ

В городе Волжском Волгоградской области уже начали готовиться к празднику Крещения. Иордань для крещенских купаний по традиции сделают на городском пляже. Здесь 19 января 2023 года в 12.00 состоится водосвятный молебен. Священники Волжского благочиния совершат чин Великого освящения воды. Пока же на пляже оборудуют прорубь для омовений, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации Волжского.

- Планируется, что на пляже будут оборудованы специальные места для омовений, а также будут установлены палатки для переодевания, - рассказали в мэрии.

У иордани на городском пляже Волжского организуют дежурство спасателей, следить за порядком будут полицейские. Дорожки и подъезды к пляжу очистят от снега и наледи. В общем, условия для крещенских омовений будут комфортными. В прошлом году для волжан на пляж ходил автобус №40к от площади Строителей. Скорее всего, в этом году будет так же.