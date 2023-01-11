Волгоградец отдал мошенникам 400 тысяч рублей, чтобы семья не узнала о его связи с проститутками

Мужчина остался без любви и без денег. Фото: Александр ГЛУЗ

Очередной жертвой мошенников стал 34-летний житель Центрального района Волгограда, когда решил заказать проститутку по объявлению на одном из интернет-сайтов. Аферисты под предлогом оказания интимных услуг выманили у него 400 тысяч рублей. Угрожали, что расскажут семье и знакомым о его интересах к секс-индустрии, сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном главке МВД России.

Волгоградец выбрал на сайте понравившуюся жрицу любви, оформил заказ и дождался звонка «менеджера». Но тот огорошил жаждущего любви мужчину, что по именно по его вине произошел сбой софта на сайте. После потребовал оплатить восстановление «виртуальной кассы». А в случае отказа угрожал оглаской, которая, разумеется, волгоградцу была не нужна.

Переведя на счет мошенников 400 тысяч рублей, оставшийся без секса мужчина осознал масштаб финансовых потерь, и все же обратился в полицию. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела о мошенничестве. «Менеджера» ищут. А волгоградцам советуют не переводить деньги незнакомцам, не получив услугу или товар.