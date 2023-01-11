Волгоградский губернатор определил приоритеты развития АПК на 10 лет

Фото: Администрация Волгоградской области

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел заседание президиума регионального Совета по вопросам развития сельских территорий и агропромышленного комплекса. Оно прошло в Калачевском районе. Губернатор обозначил приоритетные направления развития АПК на ближайшее десятилетие. Среди поставленных задач – использование в агропромышленном комплексе инноваций, модернизация техники и технологий, новые подходы в селекции, семеноводстве и племенном деле, поддержка малых форм и кооперативов. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в администрации Волгоградской области.

- Мы с вами уже заложили хорошую основу для настоящего и будущего современного агропромышленного производства, которое будет на десятилетия вперед обеспечивать стабильное развитие отрасли АПК Волгоградской области, - заявил Андрей Бочаров.

На заседании президиума после уточнения показателей урожая также подвели итоги 2022 года. Было отмечено, что регион выполнил в полном объеме поставленные президентом и правительством задачи.

- Волгоградская область завершила непростой 2022 сельскохозяйственный год с очень достойными, а во многом даже рекордными результатами, - добавил губернатор.

Напомним, 11 января глава региона проинспектировал крупное предприятие по производству молока в Калачевском районе.