Волгоградцам не грозит дефицит молока

На предприятии поголовье увеличилось до 8,6 тысячи коров. Фото: Администрация Волгоградской области.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров утром 11 января посетил Калачевский район. Глава региона проинспектировал СП «Донское», которое производит молоко. На производстве с господдержкой реализуется крупный инновационно-инвестиционный проект по созданию современной молочной фермы. С начала модернизации производство молока увеличилось в 6 раз – до 35 тысяч тонн в год. По итогам 2022 года завершился самый важный этап проекта – создана основанная крупнейшая производственная база, рассказали сайту volgograd.kp.ru в администрации Волгоградской области.

На сельскохозяйственном предприятии увеличились площади для содержания крупного рогатого скота, поголовье с двух тысяч выросло до 8,6 тысячи. Обеспечено 3 500 голов дойного стада. Многие процессы проводятся в автоматическом режиме. Модернизация проводится в рамках 9-этапного инвестиционного проекта, который реализуется с 2019 года. Его могут завершить в 2024-м – на год раньше первоначальных сроков благодаря опережению плановых показателей. Так что без молока волгоградцы точно не останутся.

- Считаем проект флагманским - это один из самых мощных и серьезных агрокомплексов в России по производству молока. И единственный комплекс, где в таком объеме применяются автоматизированные установки, - заявил губернатор.

На предприятии стоят помещения для содержания нетелей и силосной траншеи. В 2025 году будет 4 тысячи голов дойного стадо, всего же поголовье составит 11 тысяч коров. На сельскохозяйственном предприятии есть собственные корма. Оно возвело объекты орошения на площади 1 574 га, в этом году будут построены еще 1 311 га.