В Волгограде в 2023 году построят три новых дороги и водопровод

Новые дороги и сети построят в новых микрорайонах. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде в 2023 году построят три новых дороги в развивающихся микрорайонах и сеть холодного водоснабжения на улице Ангарской. Строительство и реконструкцию четырех объектов инженерной и дорожно-транспортной инфраструктуры для комплексного развития территорий профинансируют по программе «Стимул» нацпроекта «Жилье и городская среда», сообщили сайту volgograd.kp.ru в комитете строительства Волгоградской области.

По данным облстроя, в 2023 году начнется реконструкция дороги на улице Грибанова и строительство еще двух новых проездов в новых микрорайонах Советского и Дзержинского районов. Кроме того, в Родниковой долине продолжать делать четырехполосную дорогу от улицы Родниковой до улицы Курсекова. Прямой выезд на Вторую продольную жителям микрорайона обеспечат в 2024 году. Также на Ангарском в этом году построят новый водопровод.