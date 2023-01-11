Роспотребнадзор рекомендовал волгоградским пенсионерам заниматься ходьбой и йогой

Активность может быть любой, главное, чтобы она была регулярной. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Волгоградцам старшего возраста Роспотребнадзор советует сохранять физическую активность зимой, так как движение – это жизнь. Согласно рекомендациям ВОЗ, для пенсионеров от 65 лет и старше в норме не менее 150 минут средних нагрузок в неделю. К ним относятся домашние хлопоты и пешие прогулки, скандинавская ходьба и йога. Также эту активность может заменить 75 минут таких интенсивных нагрузок, как бег и прогулка на велосипеде, сообщили сайту volgograd.kp.ru в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области.

Недельную норму нагрузки врачи рекомендуют распределять равномерно, но продолжительность одной зарядки должна быть не менее 10 минут. Если есть проблемы с суставами, предпочтение тренировке равновесия. Минимум два раза в неделю желательны силовые тренировки. Плавание - один из самых безопасных и полезных видов физнагрузки, как и танцы.

Заниматься рекомендуют и на улице, и дома. При ограничениях двигательных возможностей и различных заболеваниях упражнения лучше подбирать вместе с врачом.