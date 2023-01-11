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НовостиОбщество11 января 2023 7:58

Роспотребнадзор рекомендовал волгоградским пенсионерам заниматься ходьбой и йогой

Людям старшего возраста советуют сохранять физическую активность зимой
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Активность может быть любой, главное, чтобы она была регулярной.

Активность может быть любой, главное, чтобы она была регулярной.

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Волгоградцам старшего возраста Роспотребнадзор советует сохранять физическую активность зимой, так как движение – это жизнь. Согласно рекомендациям ВОЗ, для пенсионеров от 65 лет и старше в норме не менее 150 минут средних нагрузок в неделю. К ним относятся домашние хлопоты и пешие прогулки, скандинавская ходьба и йога. Также эту активность может заменить 75 минут таких интенсивных нагрузок, как бег и прогулка на велосипеде, сообщили сайту volgograd.kp.ru в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области.

Недельную норму нагрузки врачи рекомендуют распределять равномерно, но продолжительность одной зарядки должна быть не менее 10 минут. Если есть проблемы с суставами, предпочтение тренировке равновесия. Минимум два раза в неделю желательны силовые тренировки. Плавание - один из самых безопасных и полезных видов физнагрузки, как и танцы.

Заниматься рекомендуют и на улице, и дома. При ограничениях двигательных возможностей и различных заболеваниях упражнения лучше подбирать вместе с врачом.