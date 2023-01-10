11 января под Волгоградом простятся с погибшим в СВО лейтенантом

Под Волгоградом простятся с погибшим в СВО лейтенантом Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В среду, 11 января, городе Дубовка Волгоградской области проводят в последний путь 48-летнего лейтенанта Александра Архипова. С сентября этого года мужчина был мобилизован и несколько месяцев участвовал в спецоперации на Украине. Неделю назад родные получили печальное известие о гибели волгоградца.

Прощание начнется в 10.30 часов на улице Республиканской. Военнослужащего похоронят со всеми воинскими почестями. Напомним, Александр работал начальником электросетей. У него осталась семья.