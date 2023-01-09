Под Волгоградом похоронят погибшего в СВО главу электросетей Александра Архипова

Фото: Соцсети Александра Архипова.

9 января стало известно о гибели мобилизованного жителя Дубовки Волгоградской области - 48-летнего главы городского РЭС Александра Архипова. Ранее мужчина был мобилизован для участия в спецоперации на Украине. Несколько месяцев Александр провел в зоне боевых действий, а 5 января погиб.

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации Дубовки, печальное известие подтвердили в военном комиссариате. Дата похорон пока неизвестна, но прощание с Александром Архиповым пройдет в его родном городе в ближайшие дни.

Известно, что мужчина учился в Волгоградском государственном аграрном университете, работал в РЭС. У него осталась семья.