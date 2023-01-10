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НовостиПроисшествия10 января 2023 9:09

В Волгограде на Второй продольной «ВАЗ» устроил ДТП с двумя пострадавшими детьми

Отечественная легковушка не пропустила на перекрестке кроссовер
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Накануне на Второй продольной в Волгограде произошла авария, в которой пострадали один взрослый и двое детей. В Ворошиловском районе 9 января 32-летний водитель на «ВАЗ-21043» выезжал с улицы Гродненской на улицу Череповецкую. Он не уступил дорогу кроссоверу «Mitsubishi Outlander», который ехал по главной, и протаранил иномарку. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Травмы получил водитель отечественного автомобиля, который устроил аварию. Также травмы получили находившиеся в его машине 4-летний мальчик и 2-летняя девочка. Все раненные были госпитализированы.

Напомним, 9 января в Советском районе произошла смертельная авария. Микроавтобус насмерть сбил пешехода, который перебегал дорогу на красный свет.