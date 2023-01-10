В Волгограде микроавтобус насмерть сбил 30-летнего пешехода

Пешеход получил не совместимые с жизнью травмы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вечером 9 января в Волгограде под колесами микроавтобуса погиб пешеход. Происшествие случилось в 17.09 на дороге Е-40 в Советском районе. 61-летний водитель автомобиля «ГАЗ-А64R42» ехал со стороны Волгограда в сторону поселка Максима Горького. На «зебре» он сбил 30-летнего пешехода. Однако мужчина переходил проезжую часть по «зебре» на красный сигнал светофора. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.