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НовостиПроисшествия10 января 2023 7:02

В Волгограде микроавтобус насмерть сбил 30-летнего пешехода

Мужчина хотел перебежать дорогу на красный свет
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Пешеход получил не совместимые с жизнью травмы

Пешеход получил не совместимые с жизнью травмы

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вечером 9 января в Волгограде под колесами микроавтобуса погиб пешеход. Происшествие случилось в 17.09 на дороге Е-40 в Советском районе. 61-летний водитель автомобиля «ГАЗ-А64R42» ехал со стороны Волгограда в сторону поселка Максима Горького. На «зебре» он сбил 30-летнего пешехода. Однако мужчина переходил проезжую часть по «зебре» на красный сигнал светофора. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.