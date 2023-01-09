Минпросвещения РФ отметило Волгоградскую область за поддержку педагогов

У учителей и воспитателей есть возможности для профессионального роста и развития. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минпросвещения РФ опубликовало список регионов, которые внедрили наиболее успешные практики поддержки педагогов. В группу лидеров по содействию учителям вошла Волгоградская область, сообщили сайту volgograd.kp.ru в облкомобразования, науки и молодежной политики.

При составлении перечня наиболее продвинутых регионов с системным подходом к дополнительной поддержке педагогов федеральное ведомство анализировало нормативные акты, которые закрепляют статус учителя и способствуют развитию и профессиональному росту.

Так, у учителей и воспитателей в Волгоградской области есть возможности для профессионального роста и саморазвития через смотры профессионального мастерства и грантовые конкурсы. Каждый год 40 молодых педагогов получают гранты губернатора по 50 тысяч рублей. Для привлечения специалистов в сельские школы действуют социальные гарантии и дополнительные меры господдержки от региона. Развита система наставничества. И это работает.

После победы наших педагогов в 2021-м в Волгограде проходил финал всероссийского конкурса «Учитель года», в этом году регион принимает федеральный этап «Воспитателя года России».