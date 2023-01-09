В Волгограде на фасаде вокзала покажут 3D-инсталляцию 1 и 2 февраля

На вокзале покажут видеоинсталляцию о защите Сталинграда Фото: Эдуард Пальгунов

В дни празднования 80-летния Победы в Сталинградской битве масштабным историко-патриотическим проектом станет «Мост Памяти». 1 и 2 февраля на фасаде железнодорожного вокзала Волгограда покажут 3D-инсталляцию. Сюжет будет повествовать об истории вокзала и подвигах защитников Сталинграда. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в комитете культуры Волгоградской области.

- Задействованные в проекте художники поделились элементами творческой работы над аудиовизуальным произведением искусства, которое будет представлено на фасаде железнодорожного вокзала «Волгоград-1», - отметили в комитете.

Фото: Комитет культуры Волгоградской области

Проект «Мост Памяти» готовит творческий коллектив Агентства по проведению культурно-массовых мероприятий Волгоградской области и Центра реализации культурных проектов «Связь Времен». Художественным руководителем стал народный артист СССР Юрий Башмет.

«Мост Памяти» 1 и 2 февраля объединит несколько мест Волгограда. Видеоинсталяции покажут не только на вокзале, но и на скульптуре «Родина-мать зовет!», мельнице Гергардта, здании музея-панорамы «Сталинградская битва», Аллее Героев. Будут показаны архивные документы, фотографии и письма защитников Отечества. В 20.00 во время минуты молчания все точки соединятся световыми лучами, образовав мост.