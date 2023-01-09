Волгоградский губернатор потребовал обезопасить жителей от сильных морозов

Морозы в Волгоградской области задержатся Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров 9 января провел оперативное совещание. На нем подвели итоги новогодних каникул. Было отмечено, что праздники прошли спокойно и организовано. Но главной темой совещания стали установившиеся аномальные морозы, которые по прогнозам синоптиков задержатся. Как рассказали сайту volgograd.ru в администрации области, губернатор поставил задачи в связи с осложнением погодных условий.

Несмотря на холода, в регионе должны продолжиться мероприятия по обеспечению комплексной безопасности жителей. Отдельное внимание властей было уделено обеспечению бесперебойной работы систем жизнеобеспечения, работы предприятий и организаций ЖКХ и ТЭК, дорожно-транспортной и социальной сфер. В ночные часы, когда температура воздуха опускается особенно сильно, в усиленном режиме должны работать аварийные бригады на случай ЧС. Чиновникам поручили следить за температурой в помещениях в социальных учреждениях, подъездах, домах и квартирах волгоградцев, а также продолжить мониторинг качества уборки во дворах управляющими компаниями. В повышенной готовности должны оставаться службы на случай ликвидации происшествий на трассах. Накануне утром в области спасли пассажиров сломавшегося автобуса «Элиста - Москва». 50 человек, в том числе 10 детей в непогоду разместили в тепле, пока автобус не был починен.

- Четкие, организованные, слаженные действия всех профильных служб, спасателей, дорожников, полиции, администраций Новониколаевского и Урюпинского районов позволили отправить пассажиров переждать непогоду в отапливаемом помещении в Новониколаевске. А уже в 13.30 отремонтированный автобус с пассажирами продолжил следование по маршруту в город Москва, - отметил Андрей Бочаров.

Губернатор также обратился к водителям на трассах, которых попросил быть осторожными в непогоду, при происшествиях оказывать помощь друг другу и оперативно звонить спасателям.

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