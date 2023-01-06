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НовостиОбщество6 января 2023 9:48

На совещании у Бочарова обсуждают 10-летнюю программу развития Волгограда

Власти и общественники рассматривают перспективы города до 2033 года
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Волгограду разрабатывают очередную программу развития.

Волгограду разрабатывают очередную программу развития.

Фото: Екатерина СИМОХИНА

Сегодня, 6 декабря, 2023 года, на совещании у губернатора Андрея Бочаров общественники и чиновники обсуждают концепцию комплексной десятилетней программы перспективного развития Волгограда, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации Волгоградской области.

«Считаю важным на данном этапе определить задачу стратегического развития Волгограда как переход от достигнутой стабилизации к опережающему развитию», - заявил ветеранам и общественникам Андрей Бочаров.

Глава региона отметил, что программа развития Волгограда на период до 2033 года должна учитывать высокий статус города-героя, его историческое наследие и архитектурный облик, а также индустриальный и кадровый потенциал, прочие преимущества. Задача властей – найти те «фишки», которые позволят городу развиваться не только в ближайшей перспективе, но и через 30, и даже через 100 лет. При этом Волгоград должен оставаться современным, ведущим научно-производственным индустриальным центром России и быть безопасным и комфортным для людей.