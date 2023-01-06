В аэропорту Волгограда не выявили больных с опасными инфекциями

В аэропорту санитарные врачи контролируют все заграничные рейсы. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

За 2022 год в аэропорту Волгограда специалисты Роспотребнадзора досмотрели 203 самолета и более 20 тысяч человек. Среди пассажиров и экипажей воздушных судов, которые прилетели из 14 стран мира, не выявили ни одного больного с опасными инфекциями. Не было и опасных грузов. Таковы итоги санитарно-карантинного контроля в Гумраке, сообщили сайту volgograd.kp.ru в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области.

В 2022 году аэропорт Волгограда принимал и отправлял рейсы в 14 стран, среди которых республики бывшего СССР, Албания, Бенин, Болгария, Германия и Турция, Египет, Катар и Мальдивская Республика. Пассажиров и экипажи досматривали при помощи тепловизионного оборудования. Всего досмотрели 203 самолета, более 19,5 тысячи пассажиров и 1040 членов экипажа.

Главная задача санитарно-карантинного контроля на государственной границе РФ – не допустить завоза и распространения инфекционных болезней, а также ввоза опасных товаров и веществ. В период пандемиии коронавируса это стало особенно актуально.