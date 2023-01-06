В Волгограде завершили капремонт детской поликлиники

Логистику в обновленной поликлинике выстроят иначе. Фото: облздрав

В Волгограде завершили капитальный ремонт поликлиники детской больницы №1 Кировского района. Капремонт в здании на улице Воронкова шел в течение 2022 года. Теперь в отделении разведут потоки больных и здоровых детей, сообщили сайту volgograd.kp.ru в комитете здравоохранения Волгоградской области.

В здании 1964-го года постройки отремонтировали кабинеты, заменили системы отопления, электро- и водоснабжения, окна и входные группы. Теперь на первом этаже поликлиники разместят блок больного ребенка для юных пациентов с ОРВИ. На втором этаже будет блок здорового ребенка, кабинеты специалистов и диагностики.

По данным облздрава, основной корпус поликлиники на улице Кирова отремонтировали до этого, там появились современные аппараты УЗИ, рентген и ФГС, новая техника и в кабинетах офтальмолога и хирурга.

В 2023 году в Волгоградской области приступят к ремонту еще 13 детских поликлиник.