Волгоградцы просят Минтранс РФ вернуть троллейбус №11 и продлить маршрут до аэропорта

Жители поселков уже не раз жаловались на плохое транспортное сообщение. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Жители поселков Аэропорт и Гумрак Дзержинского района Волгограда отправили обращение министру транспорта России Виталию Савельеву. Горожане просят Минтранс РФ вернуть троллейбус №11 и не только восстановить линию, но и продлить ее до поселка Аэропорт. К заявлению приложены подписи на 48 листах, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

- Необходимо восстановить троллейбусное движение по Шоссе Авиаторов по маршруту №11 с продлением троллейбусной линии в поселок Аэропорт. Пуск троллейбусов необходим для подавляющего большинства жителей нашего поселка, - говорится в обращении.

Подписавшиеся под коллективным заявлением волгоградцы считают, что именно регулярный троллейбусный маршрут, а не автобусы или маршрутки, сделают их жизнь и дорогу в «большой город» комфортной. Горожане даже приводят схему маршрута, отмечая, что он позволит добираться до многих социальных учреждений. Например, в поликлинику №28, школу №33, в больничный комплекс, который объединяет больницу №25, микрохирургию глаза, госпиталь ветеранов и онкоцентр, детскую больницу.

Это не первый троллейбус, который волгоградцы хотят отвоевать у властей. Уже несколько лет горожане просят вернуть троллейбус №18 до Кировского.