В Волгограде женщина на ВАЗе протаранила магазин в Дзержинском районе

Машина врезалась в здание магазина. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Минувшей ночью 44-летняя женщина-водитель на «семерке» протаранила магазин на бульваре 30-летия Победы в Дзержинском районе Волгограда. Перед этим «ВАЗ-2107» врезался в припаркованный «Лада Икс-Рэй». По предварительным данным, женщина не справилась с управлением. Водитель получила ушибы, с места ДТП ее увезли в больницу, сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном главке МВД России.

ДТП на бульваре 30-летия Победы произошло в половине второго ночи. Женщина на «семерке» ехала в сторону улицы Симонова и в какой-то момент не справилась с управлением. Сначала ВАЗ влетел в стоящую машину. От удара автомобиль отбросило на одноэтажное здание магазина, где торгуют мясом, пивом и цветами. К счастью, обошлось без жертв и серьезных травм.