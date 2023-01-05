Под Волгоградом женщина-водитель устроила ДТП, проехав на красный свет

Женщина на "семерке" проехала на красный свет. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Автолюбители очень любят спорить, кто лучше водите машину – женщины или мужчины. Статистика ДТП за 4 января в Волгоградской области оказалась не в пользу прекрасной половины человечества. Из четырех серьезных ДТП за сутки три произошли по вине женщин за рулем, одна из автолюбительниц погибла. По информации пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, в Волжском аварию спровоцировала женщина, проехавшая на красный свет.

Это произошло утром 4 января, в половине восьмого. 42-летняя волжанка ехала со стороны улицы Дружбы в сторону проспекта Ленина на «семерке». Пролетев на запрещающий сигнал светофора, на перекрестке улиц 40 лет Победы и Карбышева она протаранила «Приору». В ДТП пострадала 24-летняя пассажирка второго авто, девушку пришлось госпитализировать.

В этот же день на трассе под Михайловкой 52-летняя водитель «Лады Ларгус» не справилась с управлением и слетела в кювет. Ее увезли в больницу. Напомним, еще одна трагедия произошла в среду на трассе под Камышином. Там насмерть разбилась 40-летняя женщина за рулем «десятки». Ее занесло на высокой скорости, машина влетела в пассажирскую «Газель» на встречке. Автолюбительница скончалась еще до приезда скорой, водитель улетевшего в кювет микроавтобуса в больнице.