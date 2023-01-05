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НовостиПроисшествия5 января 2023 12:47

Под Волгоградом женщина-водитель устроила ДТП, проехав на красный свет

За сутки из четырех аварий три произошли по вине женщин за рулем
Екатерина СИМОХИНА
Екатерина СИМОХИНА
Женщина на "семерке" проехала на красный свет.

Женщина на "семерке" проехала на красный свет.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Автолюбители очень любят спорить, кто лучше водите машину – женщины или мужчины. Статистика ДТП за 4 января в Волгоградской области оказалась не в пользу прекрасной половины человечества. Из четырех серьезных ДТП за сутки три произошли по вине женщин за рулем, одна из автолюбительниц погибла. По информации пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, в Волжском аварию спровоцировала женщина, проехавшая на красный свет.

Это произошло утром 4 января, в половине восьмого. 42-летняя волжанка ехала со стороны улицы Дружбы в сторону проспекта Ленина на «семерке». Пролетев на запрещающий сигнал светофора, на перекрестке улиц 40 лет Победы и Карбышева она протаранила «Приору». В ДТП пострадала 24-летняя пассажирка второго авто, девушку пришлось госпитализировать.

В этот же день на трассе под Михайловкой 52-летняя водитель «Лады Ларгус» не справилась с управлением и слетела в кювет. Ее увезли в больницу. Напомним, еще одна трагедия произошла в среду на трассе под Камышином. Там насмерть разбилась 40-летняя женщина за рулем «десятки». Ее занесло на высокой скорости, машина влетела в пассажирскую «Газель» на встречке. Автолюбительница скончалась еще до приезда скорой, водитель улетевшего в кювет микроавтобуса в больнице.