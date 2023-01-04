В Волгоградской области в ДТП погибла женщина-водитель

Легковушку сильно покорежило. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Жуткое ДТП случилось утром 4 января 2023 года на трассе «Камышин-Котово-Жирновск-Калининск». 40-летняя жительница Петров Вала на «ВАЗ-21100» врезалась в «ГАЗ–322132» под управлением 60-летнего жителя села Петрунино. От сильного удара женщина-водитель получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась на месте аварии, сообщили сайту volgograd.kp.ru в МО МВД РФ «Камышинский».

ДТП произошло на 11 километре трассы. Место это гиблое. Там нередко случаются аварии. 40-летняя женщина ехала из Камышина в сторону Котово. В какой-то момент «ВАЗ-21100» вылетел на встречку, где столкнулся со встречной «Газелью». Легковой автомобиль оказался сильно покорежен, буквально превратился в груду металла. Находящаяся в нем женщина не выжила.