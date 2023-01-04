Более 21,4 млн рублей за ЖКУ вернули жителям Волгоградской области

Перерасчет сделали тысячам волгоградцев. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В 2022 году жителям Волгоградской области вернули более 21,4 миллиона рублей за жилищно-коммунальные услуги после перерасчетов. Специалисты госжилнадзора провели более 200 проверок начислений платежей за ЖКУ, сообщили сайту volgograd.kp.ru в инспекции государственного жилищного надзора Волгоградской области.

По жалобам жильцов в ГЖИ проверяли правильность начислений в квитанциях, выставленных управляющими компаниями, ТСЖ, ресурсоснабжающими организациями и органами местного самоуправления. По их итогам выдали 81 предписание об устранении нарушений и объявили 333 предостережения. Так что если у вас возникли сомнения по поводу сумм, фигурирующих в счете за коммуналку, пишите обращение.

Подать жалобу проще всего на сайте ГИС ЖКХ, если вы зарегистрированы на госуслугах. Также можно направить обращение с приложением документов, удостоверяющих личность: в «Жилищную инспекцию Волгограда» (400074, г. Волгоград, ул. Козловская, 39А); в администрацию Волжского, Михайловки, Камышина, Урюпинска и Фролово – для жителей этих городов; в региональный госжилнадзор (400074, г. Волгоград, ул. Козловская, 39А) – для жителей остальных районов области.