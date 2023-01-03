Жители Волгограда могут увидеть первый звездопад в 2023 году

В ночь на среду волгоградцы смогут увидеть звездопад. Фото: Архив "КП". Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители Волгограда и области смогут увидеть первый звездопад в 2023 году. Он будет вызван потоком частиц от кометы 2003 EH1. Максимальная активность звездопада Квадрантиды ожидается в ночь с 3 на 4 января, рассказали сайту volgograd.kp.ru в Волгоградском планетарии.

Астрономы отмечают, в пик активности будет до 110 метеоров в час. Лучше всего за звездопадом следить с полуночи до рассвета в среду – в это время радиант будет высоко над горизонтом. Главное, чтобы не помешала погода, ближайшей ночью ожидается облачность с прояснениями и местами дождь.

- Радиант потока находится в пределах старого, упраздненного созвездия Стенной Квадрант. Это место расположено около границ современных созвездий Волопаса и Дракона, недалеко от Большого Ковша. Созвездие отменили, а название метеорного потока Квадрантиды осталось, - отметили в планетарии.

Волгоградцам лучше всего следить за звездопадом вдали от прожекторов и фонарей. А при виде пролетающих метеоров можно загадать желание.