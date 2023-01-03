В Волгоградской области предупредили о штормовом ветре 4 января

Волгоградцы никак не дождутся зимней погоды на новогодних каникулах Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгоградской области погода по-прежнему далека от того, чтобы назвать ее зимней. Еще в регионе сохраняется штормовой ветер. 4 января юго-западный, западный ветер подует со скоростью до 15-20 м/с. О сильных порывах предупредил региональный Главк МЧС со ссылкой на Волгоградский ЦГМС. Также в среду ночью дожди, в дневные часы местами дождь со снегом, ночью и утром туман. В Волгограде осадки не прогнозируются.

По области температура воздуха ночью будет 0...+5º, днем +2…+7º. В Волгограде в ночные часы +3...+5ºв дневные +5...+7º.

Напомним, ранее Гидрометцентр России предупреждал о сильных ветрах, которые задержатся в Волгоградской области на несколько дней.