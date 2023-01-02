В Волгоградской области штормовой ветер задержится на несколько дней

В Волгограде сохраняется бесснежная погода Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгоградской области в начале нового года установилась теплая и ветреная погода. И пока изменений метеоусловий не предвидится. В Гидрометцентре России предупредили, что до среды 4 января в регионе местами возможно усиление ветра до 15-20 м/с. Такие порывы классифицируются как очень крепкий ветер и шторм.

В ночь на 3 января в регионе прогнозируется сухая погода, днем ожидаются дожди в районах, в Волгограде без осадков. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в Волгоградском ЦГМС.

По области температура воздуха в ночные часы 3 января составит0...+5º, местами при прояснении 0…-5º, в дневные часы +1...+6º, местами +6...+11º. В Волгограде ночью 0...+2º, днем +6...+8º.