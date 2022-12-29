Отключат электричество 30 декабря в четырех районах Волгограда

Электричества не будет несколько часов. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

За день до Нового года из-за плановых работ на электросетях без света оставят тысячи волгоградцев. В зоне отключений электричества 30 декабря 2022 года окажутся жители Центрального, Ворошиловского, Кировского и Краснооктябрьского районов областного центра, сообщили сайту volgograd.kp.ru в «Россети Юг - Волгоград».

В Центральном районе среди коммунальных страдальцев 30 декабря окажутся жители трех домов – на улице Глазкова, 15 и улице Дымченко, 10 и 12. Света не будет с 9.00 до 14.00.

В Ворошиловском районе локальный блэкаут 30 декабря объявили в несколько этапов. С 9.00 до 17.00 отключат электроэнергию на трех улицах: ул. Дербентская, 62, 71, ул. Чембарская, дома №14, 16/1-16/16/8, 16/11, 16/12, 23-29, 29а, 31, 31а, 33-47, 47а, 49, 49б, 51, 51б, 53, 55, 55б, 56, 56/5, 57, 57а, 57д, 57/1, 59б, 61а, 61б, ул. Саранская, дома №59-65, 65а, 67, 67а, 69, 69а, 71-81, 81а, 83, 83а, 85-89, 89а. С 9.00 до 13.00 не будет света в СНТ Отдых, а также на улице Семенова-Тян-Шанского, в домах №22/40, 22/9, 22/29, 22/31, 22/28, 22/26, 22/24, 22/33, 22/19, 22/13.

В Кировском районе в пятницу с 9 до 14 часов обесточат дома на шести улицах по адресам: ул. Вязовая, 9-17, 2а-24, ул. Гранатовая, 41-59, 76-92, ул. Кизиловая, 13-33, 20-36б. ул. Кленовая, 1а-27, 22-28, ул. Еловая, 1-15, 2-30, пер. Псковский, 2-4а.

В Краснооктябрьском районе в предпоследний день уходящего года без электричества будет сидеть с 9.00 до 15.00 частный сектор по адресам: ул. Былинная, 2-6, 16, ул. Житомирская, 56-62, 65-73, ул. Летная, 44-48, 50/2, 52-56, ул. Созидательская, 31-41, ул. Телефонная, 16-22, 9, 11, ул. Черниговская, 67-81, 80-96, пер. Черниговский, 3-7, 4-8.