29 декабря в Волгограде похоронят убитую таксистом беременную женщину

Фото: Лиза Алерт.

В четверг, 29 декабря, в Волгограде состоится прощание с 35-летней Ириной Богатыревой, над которой расправился 40-летнйи таксист. Как сообщила сайту volgograd.kp.ru близкая подруга погибшей Наталья, похороны начнутся в 7.45 часов.

Напомним, таксист Александр встретил жертву в октябре, предложил подвезти и по пути решил задушить пассажирку, которая была на пятом месяце беременности. Тело он выбросил в овраг в Дубовском районе. а также снял все украшения, которые спрятал у себя в гараже. Мужчину нашли не сразу. Сейчас он находится под арестом, возбуждено уголовное дело.

Друзья до сих пор не могут поверить в случившееся. Об Ирине вспоминают как об очень добром и светлом человеке. Она никогда не отказывала в помощи, заботилась о бездомных животных и была душой компании.