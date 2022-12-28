В Волгограде двух коммерсантов судят за долги по зарплате в размере 4,5 млн

СК направил дело в прокуратуру. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волгограде на скамью подсудимых отправят двух коммерсантов, задолжавших десяти сотрудникам более 4,5 млн рублей. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областного СУ СКР, на мужчин завели уголовное дело по статье 145.1 УК РФ (невыплата зарплаты). Следком передал материалы уголовного дела в прокуратуру для утверждения общительного заключения.

Следователи установили, что 54-летний обвиняемый занимал руководящую должность в компании, занимающейся штукатурными работами, с 2019 по 2021 года. Мужчина не платил бухгалтеру. В прошлом году его заменил 65-летний волгоградец. Коммерсант перестал выплачивать зарплату еще девяти сотрудникам. Общий долг составил свыше 4,5 млн.

- При этом у руководства организации имелись денежные средства, достаточные для выплаты заработной платы, которые в нарушение законодательства расходовались на иные нужды, - уточнили в областном следкоме.

В настоящий момент сотрудникам выплатили зарплату, а коммерсантов ждет наказание.