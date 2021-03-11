Водная аллея, скейт-парк, детский городок: каким будет Горсад в центре Волгограда после благоустройства

Комсомольский и Горсад по праву считаются самыми зелеными в Волгограде. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Горсад и Космомольский сад в центре Волгограда хоть и находятся рядом, но очень отличаются: в одной части сквера разруха, а в другой наоборот – новые лавочки, всегда политый газон. При этом горожане любят гулять по саду – в нем очень зелено в теплое время года. Архитекторы Центра «ВЯЗ», взявшиеся разрабатывать концепцию благоустройства этой территории, решили объединить оба сада. Обновленный сквер понравится всем – и детям, и спортсменам, и любителям природы. Тут можно будет провести время в тишине, заняться спортом, погулять всей семьей.

Развлекательный кластер подразумевает большую детскую зону недалеко от здания гостинцы «Октябрьской», а чуть дальше – скейт-парк, площадки для йоги, воркаута, занятий кроссфитом. На свежем воздухе можно послушать музыку, а для удобства отдыхающих поставят воркшоп-зоны с подзарядками для гаджетов и Wi-Fi.

Волгоградцы оценят и водную аллею, которую создадут вдоль улицы Ленина. Она приведет к пруду с навесом. Кстати, в парке нет ни одного источника воды (кроме поливочной системы). Это обещают исправить.

- В ближайшее время специалисты муниципального центра «ВЯЗ» презентуют обе концепции архитекторам и общественникам. Комсомольский и Городской сады станут еще одним звеном так называемого «паркового кольца» в центре Волгограда, которое на протяжении последних лет создают городские власти, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Центра.

«Парковое кольцо» объединит пойму реки Царица, Горсад, а также обновленный сквер Александра Невского.