Жителя Волгограда подозревают в жестоком изнасиловании девушки в Москве

Полицейские задержали подозреваемых. Фото: Александр ПАНОВ

В Москве задержали двух подозреваемых в жестоком изнасиловали 20-летней девушки. По данным открытых телеграм-каналов, одним из участников преступления может быть житель Волгограда. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе столичного МВД, его соучастник – сотрудник УВД по СЗАО ГУ МВД России по Москве.

С заявлением в правоохранительные органы обратился дядя потерпевшей. Сотрудники полиции уже установили, что мужчины нанесли молодой девушке телесные повреждения, ей потребовалась госпитализация. Причем в больницу ее отвез подозреваемый в изнасиловании страж порядка.

- В отношении сотрудника полиции проведена служебная проверка, по результатам которой он уволен из ОВД по отрицательным основаниям и понесёт установленное законом наказание, а его руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности, - уточнили в пресс-службе МВД Москвы.

В настоящий момент следователи приняли процессуальное решение.