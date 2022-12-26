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НовостиОбщество26 декабря 2022 7:02

В Волгоградской области пытались поставить в магазины опасный творог

Россельхознадзор выдал ООО предостережение
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
На прилавки могла попасть молочная продукция сомнительного производства.

На прилавки могла попасть молочная продукция сомнительного производства.

Фото: Ксения Высотина

Сотрудники Россельхознадзора по Волгоградской области пресекли поставку на реализацию в магазины партии опасного творога. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального надзорного ведомства, при проверке документов выяснилось, что ООО «МК Николаевский» предоставил декларацию, в которой отсутствуют результаты исследований на радионуклиды. Это является грубым нарушением регламента о «О безопасности пищевой продукции»

Помимо этого, производитель заказал декларацию в лаборатории ООО «Вертикаль», не внесенной в национальную систему аккредитации. Сотрудники надзорного органа проверили адрес организации – ее там не оказалось.

- Юридическому лицу объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложено не допускать нарушения требований технических регламентов, а именно обеспечить проведение всех необходимых исследований, - уточнили в областном Россельхознадзоре.