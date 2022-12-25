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НовостиОбщество25 декабря 2022 11:21

В Горсаду Волгограда появились фигуры животных в урбанистическом стиле

В парке продолжается реконструкция общественного пространства
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
В Горсаду появились фигуры животных.

В Горсаду появились фигуры животных.

Фото: Юлия Данильченко

На днях в Горсаду в Центральном районе Волгограда появились необычные фигуры животных. На уже обновленном участке, где заменили газон и тротуары, а также начали строительство двух кафе, теперь «живут» медведь, волк, птица и лиса, выполненные в урбанистическом стиле.

Фигуры выполнены в урбанистическом стиле.

Фигуры выполнены в урбанистическом стиле.

Фото: Юлия Данильченко

Напомним, в этом году в Комсомольском саду началась масштабная реконструкция. Проект благоустройства популярного общественного пространства разработали архитектора центра «ВЯЗ». В части парка подрядчик уже заменил старое покрытие, а также до холодов застелил газон. Появились и новые деревья. Там же «выросли» два новых здания – в них в будущем будут кафешки с мороженым.

На этом участке заменили тротуар и обновили газон.

На этом участке заменили тротуар и обновили газон.

Фото: Юлия Данильченко

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