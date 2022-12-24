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НовостиОбщество24 декабря 2022 7:38

Камышин получит 106 млн рублей на парк Текстильщиков

Еще одним победителем VII всероссийского конкурса лучших проектов стало Суровикино
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
В Камышине продолжают благоустраивать набережную. Фото: АВО

В Камышине продолжают благоустраивать набережную. Фото: АВО

Два города Волгоградской области стали победителями VII всероссийского конкурса лучших проектов комфортной городской среды в малых городах. Камышин получит 106 миллионов рублей гранта на благоустройство парка Текстильщиков. В Суровикино благодаря победе сделают парк Чирок, сообщили сайту volgograd.kp.ru комитете ЖКХ региона.

Этот всероссийский конкурс был внеочередным, так как финансирование проектов благоустройства в малых городах в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в этом году увеличили до 20 миллиардов. Из разных уголков страны подали 194 заявки, победителями стали 80 идей, сразу две из них из Волгоградской области. Воплощать проекты в жизнь будут в 2023 - 2024 годах.