В Волгограде из-за аварии остался без воды поселок Солнечный

Волгоградцы почти сутки сидят без воды. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгограде почти сутки сидят без воды жители поселка Солнечный Краснооктябрьского района. Там 22 декабря прорвало водопровод. Половина сетей оказались частными, так что оставшиеся без элементарных удобств волгоградцы просто не знали, что делать. На выяснение ушел весь день. Авария на водоводе произошла в точке врезки поселка, труба там лопнула по шву. Сейчас на месте работает бригада «Концессий», сообщили сайту volgograd.kp.ru в компании «Концессии водоснабжения».

- По результатам обследования сетей в поселке Солнечный бригада «Концессий водоснабжения» выявила технологическое нарушение в точке врезки поселка, - рассказали в компании-концессионере. - Рабочие обнаружили закрытую запорную арматуру, что спровоцировало перепад давления и лопину по шву трубопровода.

Бригада уже работает над устранением аварийной ситуации. По предварительным оценкам, вернут воду жителям поселка Солнечный к концу дня 23 декабря 2022 года.